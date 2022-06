PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne wil de minimumlonen nog eens optrekken, ook al is er nog maar pas een verhoging geweest. Een voorstel dat hij lanceert met het oog op het nieuwe koopkrachtakkoord dat de regering nog voor de zomer wil afsluiten. Maar of zo’n verhoging veel verschil zal maken, is maar de vraag.