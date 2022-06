Rusland neemt snelwegbrug over de Amoer naar China in gebruik

Rusland heeft in het oosten van het land de eerste autosnelwegbrug over de rivier de Amoer, die aan China grenst, in gebruik genomen. De realisatie van de brug is in het licht van het conflict tussen Rusland en het Westen ook symbolisch van belang.

De tweebaansbrug over de Amoer is meer dan een kilometer lang en verbindt de Russische stad Blagovesjtsjensk met de Chinese metropool Heihe. De bouw ging van start in 2016 en was in 2019 voltooid. Medio 2020 werd de brug technisch opgeleverd, maar als gevolg van de coronabeperkingen was het wachten tot nu alvorens er ook verkeer over de brug werd toegelaten. Doordat er aan Chinese kant nog altijd quarantainevoorschriften gelden, is voorlopig enkel vrachtverkeer mogelijk. Op volle capaciteit zou de grensovergang dagelijks 630 vrachtwagens, 164 bussen en 68 auto’s moeten kunnen verwerken.

“Ik ben er zeker van dat de brug voor de steden Blagovesjtsjensk en Heihe een visitekaartje zal worden”, verklaarde de gouverneur van de Russische regio Amoer tijdens de openingsceremonie. Joeri Trutnev, vice-premier en presidentieel gezant voor het Federale District van het Verre Oosten, benadrukte op zijn beurt dat het van belang is dat de toenadering van Rusland tot China niet enkel uit woorden maar ook uit daden blijkt. Daarom is het nodig om de verbindingen met China uit te bouwen, door middel van de uitbreiding van de spoorwegverbindingen BAM en Transsib, maar ook door de bouw van nieuwe bruggen, zo zei hij.