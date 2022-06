Vrouw en meisje gewond na mesaanval op Duitse school

“De vrouw en het meisje zijn zwaargewond en liggen in het ziekenhuis”, zei een politiewoordvoerder.

Een vrouw en een jong meisje zijn vrijdagochtend gewond geraakt bij een mesaanval op een basisschool in de Zuid-Duitse stad Esslingen, zo laat de lokale politie weten.

De vermoedelijke dader viel hen aan met een mes en vluchtte vervolgens weg. Enkele uren na de aanval is er nog geen spoor van de man. Er wordt met man en macht naar hem gezocht. Onder meer een politiehelikopter werd ingezet.

Een motief voor het misdrijf is nog niet gekend. Het is ook onduidelijk wat de relatie is tussen de vrouw en het kind en de dader.

Na het incident werd de school afgezet en doorzochten politieagenten het gebouw.