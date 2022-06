Alle veertig straatracers die betrapt waren op parking Decathlon vrijgesproken: “Parking is geen openbare weg”

“We zijn zeer tevreden met deze uitspraak”, reageert advocaat Johan Hermans opgelucht. Hij verdedigt twee van de beklaagden, voor wie een maand rijverbod en een geldboete van 1.600 euro was gevorderd. “Het is nu nog wachten op de motivering van de rechter.”

De feiten dateren van zaterdagavond 27 maart 2021. Na eerdere klachten over straatraces hield de Antwerpse politie een grote controleactie op en rond de parking van sportwinkel Decathlon aan de Noorderlaan. 450 deelnemers kwamen ervan af met een GAS-boete, veertig andere personen hadden minder geluk en moesten zich verantwoorden voor de politierechter.

De beklaagden, tussen de 20 en 57 jaar oud, hebben een zeer uiteenlopende achtergrond. Het gaat van een foorkramer, een andere zelfstandige, tot zelfs een ambulancier voor niet-dringende oproepen.

Privaat terrein

Het Openbaar Ministerie vroeg tijdens de behandeling in een themazitting rijverboden tussen één en drie maanden en geldboetes beginnend van 1.600 euro. Meester Hermans wees in zijn pleidooi op de borden aan de ingang van het parkeerterrein. Hierop staat dat “de parking enkel te gebruiken is door klanten van Kinepolis, Decathlon en Brico” en dat “de parking dagelijks wordt afgesloten tussen 1.30u en 8u”, wat duidt op een privéterrein en geen openbare weg.

“Als het inderdaad gaat om privaat terrein, heeft de politie geen bevoegdheid om op te treden tegen het aanzetten tot snelheid op de openbare weg en is de strafrechter niet bevoegd om een veroordeling voor die betichtingen uit te spreken”, stelde Hermans.

De politierechter is de advocaat in zijn redenering gevolgd. Hij sprak vrijdagochtend alle veertig bestuurders vrij voor de illegale straatraces op de parking van Decathlon Antwerpen. Eén dossier zal echter toch worden vervolgd voor andere kwalificaties. Hermans hoopt dat het Openbaar Ministerie de komende weken geen hoger beroep aantekent tegen de uitspraak.