Amerikaanse studie toont aan dat zelfrijdende wagens ongevallen veroorzaken

Zelfrijdende auto’s bieden misschien een opwindende toekomst voor weggebruikers over de hele wereld, maar uit een nieuwe studie van de American Automobile Association (AAA) is gebleken dat de huidige technologie niet altijd een botsing kan voorkomen.

Veel zelfrijdende auto’s eisen dat de bestuurder minstens één hand aan het stuur houdt, maar de AAA wilde zien wat er gebeurt als de technologie volledig onder controle is. Onderzoekers hebben drie modellen met zelfrijdende functies getest in een reeks van 15 experimenten. In één proef werd een fiets over een kruispunt gestuurd, maar in één derde van deze testen werden de fietsers geraakt.

AAA-onderzoeker Megan McKernan heeft dan ook strenge woorden voor iedereen die denkt te kunnen vertrouwen op geautomatiseerde rijhulpmiddelen: “Vertrouw nooit op deze systemen. Ze zijn bedoeld om te helpen, maar ze zijn nooit bedoeld om een oplettende bestuurder te vervangen.”

(LVW)