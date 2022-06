Gevallen fitnesskoning riskeert boete van 2,7 miljoen euro: “Carrousel aan oplichtingen om luxueuze levensstijl te behouden”

Zakenman Dick Vande Vyvere (59) , de man die de fitnessketens Passage en JustFit oprichtte en later doorverkocht, stond vrijdag voor de rechter. Volgens het openbaar ministerie maakte de voormalige ‘fitnesskoning’ zich schuldig aan grootschalige oplichting, begroot op 2,7 miljoen euro. Zelf vroeg de Merelbekenaar de vrijspraak. “Hij is naïef geweest, maar is geen oplichter”, pleitte Hans Rieder.

Jarenlang had Dick Vande Vyvere (59) een papiertje op zak. Als vijftienjarige schreef hij: ‘Wat wil ik: baas zijn van het grootste bedrijf ter wereld, een sportauto en een mooi huis.’ Dertig jaar later had de zakenman - gedoopt tot fitnesskoning - alles afgevinkt en zijn verschillende bedrijven verkocht.

Op zijn 43ste stopte hij als nachtwaker en richtte hij zich volledig op de fitnessindustrie. De mosterd haalde hij in de Verenigde Staten, waar grote fitnesscomplexen met professionele begeleiding immens populair waren. Met een vriend opende hij daarop in 1994 zijn eerste Passage Fitness.

In een paar maanden tijd groeide Passage Fitness van 350 leden naar het tienvoudige en richtte hij de ene na de andere vestiging op. In 2006 werd de fitnessketen marktleider in België. Hij startte ook de budgetketen JustFit op, maar deed de firma’s later van de hand. In 2019 viel hij van zijn voetstuk.

Riante villa

Vande Vyvere en zijn vrouw werden gearresteerd in een onderzoek voor grootschalige oplichting, valsheid in geschrifte en bedrieglijk onvermogen. Volgens gedupeerden gingen Vande Vyvere en zijn partner overal leningen aan van korte duur en met hoge rente, zogezegd voor investeringen.

“Hij is eerder de koning van de niet-terugbetaalde leningen en van het bedrieglijk onvermogen”, pleitte de advocaat van één van de benadeelden. “Ze zijn persoonlijk failliet verklaard, maar ze maken nog altijd grote sier en wonen in een riante villa in plaats van de leningen terug te betalen.”

Volgens het openbaar ministerie waren de feiten duidelijk. “De beklaagde maakte een carrousel aan oplichtingen om zo een luxueuze levensstijl te blijven handhaven”, pleitte de procureur vrijdag. “Ze gingen doelbewust leningen aan, alhoewel ze wisten dat ze die nooit zouden kunnen terugbetalen.”

Geen oplichting

Het parket vorderde als gepaste straf 40 maanden effectieve celstraf voor Dick Vande Vyvere, een beroepsverbod van 10 jaar en de verbeurdverklaring van 2,7 miljoen euro. Voor zijn vrouw werd 13 maanden cel gevraagd, eenzelfde beroepsverbod en de verbeurdverklaring van 1,8 miljoen euro.

Vonnis op 30 juni. Vande Vyvere en zijn partner vroegen de vrijspraak op basis van een reeks procedureargumenten. “Mijn cliënt is naïef geweest en dacht te lang dat hij alles zou oplossen, maar een oplichter is hij niet. Van bedrieglijke opzet is geen sprake”, pleitte zijn advocaat Hans Rieder.

Volgens Vande Vyvere en zijn vrouw hadden ze geen slechte intenties. “We hebben nooit deze leningen misbruikt voor eigen profijt. We hebben echt alles eraan gedaan om die mensen terug te betalen. Leg mij geen beroepsverbod op, zo kan ik de mensen hun leningen terugbetalen.”

