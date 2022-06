Lek in tank tolueen bij Concordia Textiles in Waregem

Bij textielfabrikant Concordia Textiles in Waregem is vrijdagmiddag een vat beginnen lekken. Het gaat om een grote tankeenheid met tolueen. “De wind is ons gunstig gezind”, aldus de brandweer. Er was ook geen evacuatie van het personeel nodig

Brandweerzone Fluvia kreeg kort voor de middag een oproep voor een ongeval met gevaarlijke stoffen in de Kalkhoevestraat in Waregem. Op het terrein van Concordia Textiles was een lek ontstaan in grote tank met 8.000 liter tolueen. Dat is een vluchtig product dat onder andere wordt gebruikt als oplosmiddel en als basisproduct voor de vervaardiging van andere stoffen.

“De tank bevindt zich buiten en de wind is ons gunstig gezind, waardoor het verdampte product naar niet-bewoond gebied waait”, klinkt het bij brandweer Fluvia. “De rest vloeit weg naar de opvangvoorzieningen bij de tank. Het gaat dus om een niet-dringende interventie.”

Er was even sprake van evacuatie van het personeel, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Er is wel een rode zone in de onmiddellijke omgeving van de lekkende tank.