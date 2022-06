Erika Vlieghe wint prijs ter bevordering van de geneeskunde

Vlieghe dankt de onderscheiding aan haar profilering als experte tijdens de pandemie en haar inzet als ebolacoördinator in 2014 onder toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Ze volgt prof. dr. Peter Adriaenssens op, die de vorige editie won voor zijn levenslange engagement binnen de jeugdpsychiatrie.

De stichting Verhulst-Van Eeckhoven rijkt haar prijs uit aan een Belgische arts of een groep artsen die zich verdienstelijk heeft gemaakt door een inventieve verspreiding en sociale toepassing van wetenschappelijk verworven kennis. De winnaar krijgt een som van 15.000 euro. “Dankzij haar sociaal engagement tijdens deze gezonheidscrisissen is ze erin geslaagd de wetenschap te vertalen in functie van de bescherming van de totale bevolking”, zegt de stichting over Eika Vlieghe.

Verhulst-Van Eeckhoven is een stichting die in 1979 werd opgericht na het overlijden van Maria Van Eeckhoven, de weduwe van de Antwerpse gerechtsdeurwaarder Hendrik Verhulst. Het echtpaar was kinderloos en besloot bij testament hun vermogen onder te brengen in een stichting ter bevordering van de geneeskunde. De prijs werd eerst driejaarlijks uitgereikt, de laatste jaren is dat om de vier jaar.