Noorwegen annuleert contract voor 14 Europese NH90-helikopters

Ondanks het feit dat de bestelling al dateert van meer dan twintig jaar geleden, ontving Oslo naar eigen zeggen nog maar acht volledig operationele NH90-toestellen. De Noorse regering gaat nu de in totaal dertien geleverde helikopters teruggeven en eist eveneens de terugbetaling van 5 miljard kronen (omgerekend zo’n 500 miljoen euro). Naast vertragingen bij de levering - volgens het oorspronkelijke order zouden de veertien toestellen in 2008 worden geleverd - heeft het Noorse leger geklaagd over problemen met de betrouwbaarheid, het onderhoud en de veroudering van onderdelen.

“We zijn helaas tot de conclusie gekomen dat hoeveel uren onze technici er ook insteken en hoeveel reserveonderdelen er ook worden besteld, dit er niet voor zal zorgen dat de NH90 in de behoeften van het Noorse leger zal kunnen voorzien”, verklaarde minister van Defensie Bjørn Arild Gram. Zijn ministerie is zinnens om “snel” werk te maken van het vinden van een alternatief model, aldus nog de regering.

De annulering is een nieuwe tegenslag voor de NH90, waarvan ons land er eveneens verschillende heeft, na de vervroegde uitdienstneming van het model in het Australische leger, ten gunste van de Black Hawk van het Amerikaanse Sikorsky. Ook in België was enige tijd geleden al sprake van het terugbrengen van het aantal vlieguren en het eventueel vervangen van NH90-toestellen door H145M-helikopters.