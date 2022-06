Ministerraad verbetert bescherming voor terrorismeslachtoffers

De tekst werd voorbereid door minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld), in samenwerking met minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en premier Alexander De Croo (Open Vld). Er werd ook overlegd met slachtofferverenigingen en de verzekeringssector. Het voorontwerp is daarnaast gebaseerd op de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie Aanslagen.

Er komt een solidariteitsmechanisme in geval van een terroristische daad dat ervoor zorgt dat lichamelijke schade van alle slachtoffers die in België verblijven volledig worden vergoed op basis van het gemene recht. Het mechanisme wordt gefinancierd door de verzekeraars en herverzekeraars via de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool) en de federale overheid.

Verhoging bedrag

Het totaalbedrag om slachtoffers van een terroristische daad te vergoeden wordt verhoogd van 1 tot 1,7 miljard euro. Om hen onmiddellijk schadeloos te kunnen stellen, komt er een submaximum van 300 miljoen euro.

Om slachtoffers te ontlasten wordt het centraal loket voor slachtoffers bij het federaal parket en het slachtofferfonds van justitie versterkt op het moment van een terroristische aanslag. Dit contactpunt voorziet de eerste bijstand voor een optimale doorverwijzing naar de bestaande mechanismen voor financiële hulp en hulpverlening. Er komt ook één unieke medische expertise.

Tenslotte wordt de termijn om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen verlengd van 3 tot 5 jaar.