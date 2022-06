Ministerraad stemt in met hervorming van re-integratietrajecten: “Wil mogelijkheidbieden aan wie nu ziek is terug te keren naar de werkvloer”

“Het pijnlijkste wat een werknemer kan meemaken die door ziekte wordt getroffen, is dat hij of zij automatisch niet capabel wordt geacht om nog terug te keren en, integendeel, tegen de laagst mogelijke kost wordt ontslagen”, stelt minister Dermagne. “Aan al wie vandaag ziek is, wil ik mogelijkheden bieden om terug te keren naar de werkvloer, wanneer de werknemer in kwestie is hersteld en te kennen geeft dat hij of zij dat wenst.”

Dankzij de hervorming zullen zieke werknemers, met aangepast werk, naar hun bedrijf kunnen terugkeren. Door de hervorming van de trajecten kan een zieke werknemer er vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van gebruikmaken. De kansen op werkhervatting zijn immers groter als de betrokkene in een vroeg stadium wordt begeleid, en bijvoorbeeld met de steun van de arbeidsarts en -psycholoog geslaagd re-integreert op de werkvloer, aldus Dermagne.

Ontslag op grond van medische overmacht is voortaan pas na 9 maanden arbeidsongeschiktheid mogelijk en kan slechts in een beperkt aantal gevallen worden ingeroepen. Ofwel omdat de werkgever de werkgever geen aangepast werk kan aanbieden, ofwel omdat de werknemer niet ingaat op het passend werk dat wordt aangeboden.