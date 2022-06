TOT ONZE GROTE SPIJT. “Ik heb als moeder nooit aan de schoolpoort gestaan”

Chris heeft een succesvolle carrière gecombineerd met moederschap. Daarvoor had ze al vroeg een systeem uitgedokterd waar ze best fier op was: een kring van mensen ving haar kinderen op na school zodat ze tot laat kon doorwerken. Zo heeft ze het moederschap twintig jaar gemanaged. Nu haar dochters zelf kinderen hebben, merkt Chris wat ze gemist heeft. Beluister hier de podcast Tot Onze Grote Spijt van Johan Terryn en Randall Casaer, over het gevoel dat we allemaal kennen maar het liefst vermijden.