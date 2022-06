Laude zoekt vrouw die haar hielp na ongeval op E40 in Erpe-Mere: “Ik wil haar graag bedanken”

Laude raakte met haar auto betrokken in een ongeval op de E40 en voelde zich erg hulpeloos, toe een vrouw haar kwam bijstaan. — © if

De 18-jarige Laude Storme uit Wingene is op zoek naar de vrouw die haar drie weken geleden hulp bood na een ongeval op de E40 in Erpe-Mere. “Ik zou haar graag bedanken en bloemen geven.”

Studente kunstgeschiedenis Laude Storme reed op vrijdag 20 mei naar huis toen het langs de E40 ter hoogte van de afrit Erpe-Mere plots verkeerd liep. Laude geraakte betrokken bij een kleine kettingbotsing met drie wagens. “Er ontstond al snel een grote file achter ons. Ik voelde me heel alleen, maar toen was er die vrouw die naar me toe kwam. Ze bleef van het begin tot het eind bij me.”

Toen Laude werd weggebracht met een ambulance bedankte ze de vrouw. Drie weken later wil ze dat graag nog eens doen. “Bij het ongeval geraakte ik gewond aan mijn nek, kin en knie. Ik heb nu nog last van wat hoofdpijn en een whiplash, maar eigenlijk ben ik al goed hersteld. Maar ik denk voortdurend aan de vrouw die me geholpen heeft. Ik ben haar zo dankbaar. Ik wil haar graag nog eens bedanken met pralines of bloemen.”

Laude plaatste een oproep op sociale media. Die werd inmiddels massaal gedeeld. “Ik hoop haar echt te vinden. Ik ben iemand die graag anderen helpt, maar na het ongeval moest ik geholpen worden. En dat heeft die vrouw echt goed gedaan.”