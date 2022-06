Roger is minstens drie keer per week in de fitness te vinden: “Ik zal dit doen zolang ik het kan.” — © Stefaan Beel

Roeselare

Dinsdag viert hij zijn negentigste verjaardag, maar toch is Roger Vanderhaeghen uit Beveren bij Roeselare nog zo fit als een hoentje. Drie keer per week gaat hij naar de fitness om er met gewichten, op fitnesstoestellen en met stretchoefeningen te werken aan zijn lichaam. “Ik forceer me niet, maar ik vind het wel belangrijk om in beweging te blijven.”