Op steeds meer plekken in Oekraïne probeert men het gewone leven te hervatten, maar er zijn weinig Oekraïense vluchtelingen die vanuit ons land al een terugkeer wagen. Fedasil spreekt over een “verwaarloosbare” vraag naar terugkeer. “De winkels zijn weer open en je kan opnieuw een terrasje doen. Maar er is geen werk. En het is er nog veel te gevaarlijk.”