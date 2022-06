Zo ziet het logo van de nieuwe Russische McDonald’s eruit

Het nieuwe logo van de keten die de Russische tak van McDonald’s heeft overgenomen is bekend. Een cirkel en twee lijntjes, die een hamburger en frietjes moeten symboliseren. De naam van de nieuwe keten is nog niet bekend.

Na de Russische invasie van Oekraïne zette fastfoodketen McDonald’s, net zoals vele anderen, al hun activiteiten in Rusland stop. In de plaats daarvan werd de keten aangeboden aan een lokale speler. Het is Alexander Govor, de eigenaar van 25 franchises van de fastfoodketen in Siberië, die de bijna 850 McDonald’s-restaurants in Rusland zal overnemen.

Hij zal dat doen onder een andere naam en logo. De nieuwe naam is nog niet bekend, maar het logo ondertussen wel. Een cirkel en twee lijnen zal voortaan prijken op de voormalige McDonald’s-restaurants. Die moeten een hamburger en twee frietjes vertegenwoordigen.

Er circuleren ondertussen ook al verschillende namen voor de nieuwe keten. Zo zou er gedacht worden aan “Tot Samyi”, wat “De Ene” betekent en “Svobodnaya Kassa”, wat “beschikbare kassa” betekent.

