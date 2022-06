Gemeenten zien hun uitgaven met 465 miljoen stijgen door torenhoge inflatie

Iedereen voelt de impact van de hoge prijzen in zijn portefeuille. Maar de gemeentebesturen voelen die nog veel harder, blijkt uit een studie van Belfius. Door oplopende personeelskosten, bouwkosten en energiefacturen moeten de Vlaamse gemeenten dit jaar al zeker 465 miljoen euro extra ophoesten. Toch is Belfius positief: lokale besturen hebben wat marge én zien straks ook hun inkomsten stijgen.

De Europese Centrale Bank bevestigde het donderdag nog eens: de torenhoge inflatie is geen tijdelijk probleem. De prijzen van voeding, van diesel en benzine, van elektriciteit zullen nog lang duurder en duurder worden. Voor veel gezinnen is dat problematisch. Maar opvallend: voor gemeentebesturen zijn de kosten nog veel forser opgelopen. Een Vlaamse gemeente ziet uitgaven 20,9 procent duurder worden in vergelijking met 2017. Voor een Vlaams gezin is dat 13,5 procent.

Die hoge inflatie wordt aangedreven door een pak extra uitgaven. In 2022 zouden de gemeenten zo’n 465 miljoen euro extra moeten ophoesten, blijkt uit een nieuwe studie van Belfius. Het gros daarvan is te wijten aan oplopende personeelskosten. In ons land worden de lonen geïndexeerd als de levensduurte stijgt. Net omdat de inflatie nu zo hoog is, worden de lonen dit jaar maar liefst vier keer geïndexeerd. Voor de Vlaamse gemeenten betekent dat 250 miljoen extra aan uitgaven. Ook de werkingskosten van onder meer OCMW’s en politiezones volgen die tendens en zorgen voor 110 miljoen extra uitgaven.

Bouwprojecten

Daarnaast kunnen ook de torenhoge energiefacturen de gemeentelijke financiën in de problemen brengen. Belfius houdt rekening met een factuur die 50 procent duurder is, en waarschijnlijk is dat zelfs een onderschatting. De lokale besturen zouden zo een extra kostenplaatje onder de neus krijgen van 105 miljoen euro. En dan zijn er nog de oplopende kosten voor bouwprojecten. Volgens Belfius zijn die het afgelopen jaar met zo’n 25 procent gestegen, waardoor ze bij veel gemeenten een flinke hap uit het budget nemen.

Het doet de bank waarschuwen voor het terugschroeven van investeringen: “Het is een oud zeer: als overheden moeten besparen, worden investeringen vaak herbekeken of geschrapt.” In de meerjarenplannen van de gemeenten staan wel nog voor 11,7 miljard aan investeringen geboekt, maar door de gestegen prijzen kunnen daarmee sowieso minder projecten gerealiseerd worden.

Ondanks de exploderende uitgaven, is Belfius niet pessimistisch gestemd. Dat heeft veel te maken met de opgebouwde marge in de gemeentelijke begrotingen. Toch is die begroting globaal genomen met 92,5 miljoen uit het lood geslagen, waardoor de marge tijdelijk onder nul duikt. Maar de situatie kan snel rechtgetrokken worden. Want vanaf 2023 stijgen ook de inkomsten van de gemeenten geleidelijk door de hoge inflatie. De inkomsten uit belastingen, vooral uit de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting, brengen dan meer en meer geld in het laatje.