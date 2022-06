Donald Trump over bestorming Capitool: “Onderzoekscommissie is politieke heksenjacht”

Hij viel ook zijn voormalige justitieminister William Barr aan, nadat die Trumps beweringen over verkiezingsfraude voor de commissie “bullshit” had genoemd. “Barr was een lafaard”, schreef de voormalig president. “Hij was stom.” Trump herhaalde zijn - ondertussen weerlegde - bewering dat de presidentsverkiezingen van 2020 “gemanipuleerd en gestolen” waren. “Het was de misdaad van de eeuw”, aldus Trump. Hij heeft verder geen commentaar gegeven op de dodelijke aanslag op het Capitool door zijn aanhangers, ondertussen bijna anderhalf jaar geleden.

Na een toespraak van Trump hadden aanhangers van de toenmalig president op 6 januari 2021 het parlement in de hoofdstad Washington bestormd. Ze wilden zo voorkomen dat de verkiezingsoverwinning van Trumps tegenstander Joe Biden zou bevestigd worden. Bij de aanval vielen verschillende doden en tientallen gewonden.

De onderzoekscommissie is donderdagavond voor het eerst in openbare zitting bijeengekomen. De commissieleden beschuldigen Trump ervan de woedende menigte opgehitst te hebben met zijn beschuldigingen van verkiezingsfraude.