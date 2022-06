Laatste jaren minder transmigranten onderschept in Zeebrugge

Het aantal transmigranten die onderschept werden in de haven van Zeebrugge gaat al verschillende jaren in dalende lijn. Dat zegden Dirk Van Nespen, directeur van de scheepvaartpolitie, en Henk Soulliaert, korpschef van de scheepvaartpolitie in Zeebrugge, vrijdag. In 2018 ging het om 3.500 transmigranten, vorig jaar nog om 2.300. De politie zegt ook dat het vaak om dezelfde personen gaat.

De Kamercommissie Mensenhandel en Mensensmokkel boog zich vrijdagvoormiddag over de problematiek van transmigratie en mensensmokkel van migranten die het Verenigd Koninkrijk willen bereiken. “België blijft een transitland. De operaties worden aangestuurd vanuit een buurland. Het materiaal bevindt zich in een tweede land terwijl de transmigranten wachten op een sms met een plaats van afspraak in een derde land”, zegt Van Nespen. Volgens de twee politiemannen blijft Zeebrugge de belangrijkste oversteekplaats in België.

“Er is een verwaarloosbaar aantal vertrekken van de Belgische kust, met 11 incidenten vorig jaar. In Frankrijk ging het om 350 sinds begin dit jaar”, klonk het ook. Het merendeel van de mislukte oversteken met kleine bootjes vertrokken vanaf grotere boten, zoals trawlers en zelfs jachten. “We stelden ook de diefstal van een kajak vast, een misdrijf dat we zien als een teken van wanhoop”, zei Soulliaert.

Ondanks de beperkte omvang van het fenomeen vindt Van Nespen het nodig om de problematiek van de bootjes te bespreken met de lokale politie, die bevoegd is voor de stranden, in de hypothese dat het fenomeen zich van Frankrijk naar België verplaatst. “We moeten ervoor zorgen dat we ze eerder onderscheppen, op het strand.”

LEES OOK. Gered na twee dagen ronddobberen op zee met 23 transmigranten, nu riskeert man (35) zeven jaar cel voor mensensmokkel: “Slachtoffers stonden doodsangsten uit”(+)

De scheepvaartpolitie verdedigde ook haar aanpak, gefocust op de slachtoffers. “We moeten ze zo kort mogelijk in de cel houden, louter de tijd om kwalitatieve vaststellingen te doen”, zei de directeur van de scheepvaartpolitie. Hij riep op om de tijd die nodig is voor de administratieve afhandeling te beperken, “om meer tijd te hebben voor de controles”.

De politiemannen verdedigen ook een humanitaire aanpak bij arrestaties. “Veel transmigranten zien ons niet als een bedreiging. Dat is de beste manier om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Onze medewerkers brengen bijvoorbeeld spontaan kledij. Dat creëert een sfeer van vertrouwen. Frustratie is er niet tegenover de politie, wel over de mislukte overtocht”, zei Van Nespen.

Bij controles in de haven geeft de politie van Zeebrugge prioriteit aan gekoelde containers. “En we zetten kleine honden in. Families moeten niet bang gemaakt worden met grote waakhonden. We hebben het hier over slachtoffers van criminele organisaties”, zei Soulliaert. Bedoeling blijft om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en “een gezicht en naam te plakken op de verantwoordelijken” van criminele structuren.

LEES OOK.Transmigrant die 250.000 euro won: “Ik wil nu hier een huis kopen en een vrouw vinden” (+)

Van Nespen kreeg de vraag of het opportuun is om opvangcentra in het leven te roepen voor transmigranten. “Dat zou leiden tot een minder geïndividualiseerde aanpak dan wat mogelijk is op het niveau van de lokale politie. De persoon zou zich in een minder comfortabele situatie bevinden en de relatie zou verloren gaan. Nee, doe het niet”, zei hij.

Stéphanie Silvestre, het hoofd van de spoorwegpolitie, kreeg ook vragen van de parlementsleden. Ook op het spoor daalt het aantal pv’s voor mensensmokkel, van 32 in 2018 tot 23 in 2019. Vooral zones met havens, opvangcentra voor migranten en snelwegparkings krijgen ermee te maken.

De spoorwegpolitie Regio West (Oost- en West-Vlaanderen) stelde vorig jaar 1.032 pv’s op voor illegaal verblijf. Voor mensensmokkel waren er exact twee pv’s. Silvestre wees op de frustratie bij haar personeel over een dergelijk mager resultaat. Ze riep ook op om de administratieve procedures te versoepelen. “Vaak pakken personen op die vrijgelaten zijn en weer opgepakt. Ze zijn kwetsbaar en vallen vervolgens in handen van bendes mensensmokkalaars. Het zijn slachtoffers. Wij zoeken naar aanwijzingen van handel, smokkel, die tot een juiste en gerichte politieactie kunnen leiden.”