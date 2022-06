Agent die versterking kwam bieden in Uvalde na schietpartij ontslagen wegens openbaar dronkenschap

Een politieagent die versterking kwam leveren aan de rouwende gemeenschap in Uvalde, is op staande voet ontslagen. De man was tijdens zijn opdracht “zo dronken dat hij een gevaar voor zichzelf en voor anderen was.” Dat schrijft Newsweek.

Na het drama in de basisschool van Uvalde in de Amerikaanse staat Texas werd er versterking ingeroepen van de politie. Zij kregen een tijdelijke verblijfplaats om de stad bij te staan na de dodelijke schietpartij. Een van de agenten die daar gestationeerd was, is afgelopen week gearresteerd. Er werd een intern onderzoek naar de man opgezet nadat hij “zo dronken” raakte in de tijdelijke woonruimte, dat hij “een gevaar was voor zichzelf en anderen.”

Hij was op dat moment niet aan het werk, maar maakte wel nog steeds deel uit van de beveiligingsopdracht. De man werd onmiddellijk ontslagen. “De acties van de agent waren niet in overeenstemming met de missie van dit departement en mogen niet het uitstekende werk minimaliseren dat andere goede mannen en vrouwen hebben gedaan en blijven doen voor de rouwende gemeenschap van Uvalde Texas”, klonk het in een persbericht.

Er zouden geen andere agenten betrokken zijn geweest bij het incident.

(sgg)