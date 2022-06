Ministerraad keurt voorontwerp van herstelwet voor de verlenging van Doel 1&2 goed

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goedgekeurd over het uitstellen van de kernuitstap van 2015 naar 2025. Het Grondwettelijk Hof had de verlenging van Doel 1 en 2 vernietigd, omdat aan bepaalde vereisten niet werd voldaan, zoals het opstellen van een milieueffectenrapport.

Het Grondwettelijk Hof had de gevolgen van de vernietigde wet in stand gehouden tot eind dit jaar. De regering hoopt dat de nieuwe wet op uiterlijk 1 januari 2023 in werking kan treden zodat er geen onderbreking zal zijn in de uitbating van Doel 1&2.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.