‘Duyster’ verhuist van Studio Brussel naar Radio 1

‘Duyster’ was jarenlang een vaste afspraak voor vele luisteraars op Studio Brussel. Het radioprogramma groeide zelfs uit tot een muziekgenre op zich, maar in 2015 werd een punt gezet achter de uitzendingen. In 2020 maakte ‘duyster’ tijdens de coronacrisis een comeback, die het jaar nadien werd verlengd.

Nu is het tijd voor een nieuw tijdperk met de verhuis naar Radio 1. “Na zeventien seizoenen is het nu tijd voor een verhuis. Met lichte spanning, maar ook veel vertrouwen kijken we uit naar het najaar”, aldus Ayco Duyster en Eppo Janssen in een persbericht.

‘Duyster’ zal vanaf september elke maandagavond tussen 22 uur en middernacht te horen zijn op Radio 1. Nu zondag is het programma nog een laatste keer op Studio Brussel.