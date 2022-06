Louis van Gaal haalt uit naar ex-assistent-coach Ruud Gullit: “Ik verbaas me altijd dat hij dat vanuit Italië of Amsterdam-Zuid kan zien”

Nederlands bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag gereageerd op uitspraken van Ruud Gullit. De voormalig assistent-trainer van Oranje zei deze week dat ‘donkere spelers’ bij de KNVB alleen assistent kunnen zijn en nooit een training mogen geven. “Ik verbaas me altijd dat hij in zijn woning in Italië of Amsterdam-Zuid kan zien of een assistent-trainer een training geeft of niet”, sloeg Van Gaal de bal terug.