Tiener klaagt bedrijf achter Instagram aan voor het veroorzaken van een eetstoornis

De nu 19-jarige Alexis Spence opende Instagram voor de eerste keer toen ze elf jaar was. Al snel spendeerde het meisje dagelijks uren op het sociale mediaplatform. En dat platform is volgens haar familie verantwoordelijk voor de moeilijkheden die het meisje nu ondervindt. Alexis was volgens haar familie een vrolijk kind dat deelnam aan zangwedstrijden en graag las. Maar dat veranderde allemaal toen ze de app van Instagram downloadde. Sinds ze het sociale mediaplatform ontdekte, werd ze meermaals gehospitaliseerd voor depressie en vecht ze tegen anorexia.

De familie claimt dat het algoritme van de sociale media-app het jonge meisje naar accounts stuurde die eetstoornissen en zelfverminking verheerlijkten. En dat Instagram probeert de app nog verslavender te maken.

In 2018 beseften haar ouders dat er iets aan de hand was en probeerde de schermtijd van het meisje te limiteren. Maar dat hielp niet. Haar ouders werden zelfs op school uitgenodigd omdat het meisje een verontrustende boodschap op Instagram had geplaatst: “Ik haat mezelf en ik haat mijn lichaam, en ik zit op de badkamervloer te huilen. Stop alsjeblieft met je zorgen te maken over mij, ik ben een verspilling van tijd en ruimte, en alles zou beter zijn zonder mij, alles wat ik doe is mensen naar beneden halen.” Het meisje werd daarna in het ziekenhuis opgenomen, maar verwijderde haar accounts niet.

De familie diende een klacht in tegen het moederbedrijf Meta omdat de app “verslavend” is en haar “permanente mentale en emotionele schade” heeft toegebracht, naast “waarschijnlijk” lichamelijke problemen op lange termijn.