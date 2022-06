Stikstofuitstoot moet in sommige gebieden in Nederland met 70 procent omlaag

In veel delen van Nederland moet de stikstofuitstoot met 70 procent worden teruggedrongen, zo meldt de Nederlandse openbare omroep NOS online. Het gaat om 131 gebieden vlakbij kwetsbare natuur. Dat betekent dat niet alle boeren kunnen doorgaan met hun bedrijf, zo staat volgens de openbare omroep in de stikstofplannen die de Nederlandse regering vrijdag naar buiten heeft gebracht.

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied staat per gebied hoeveel de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn verlaagd om de natuur een kans te geven om te herstellen. In sommige gebieden is dat 12 procent, maar er zijn er dus ook 131 waar het heel fors uitpakt. Die liggen over het hele land verspreid, binnen een kilometer rondom een beschermd Natura 2000-gebied.

De provincies gaan nu met het plan aan de slag, aldus nog de NOS. Zij moeten voor 1 juli 2023 duidelijk maken hoe zij de doelen denken te bereiken. Ze kunnen daarbij maatregelen nemen voor de industrie, de bouw en het verkeer. Maar het grootste offer zullen zij van veehouders vragen. Die zijn volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu nog verantwoordelijk voor 41 procent van de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden.

LEES OOK. Voor het eerst is duidelijk waar de rode landbouwbedrijven zich bevinden, dit zijn de boeren àchter die rode sticker

Minister van Stikstof Christianne van der Wal en minister van Landbouw Henk Staghouwer zien voor de boeren in de kwetsbaarste gebieden drie mogelijkheden: zij kunnen hun bedrijf (verder) verduurzamen of verplaatsen, maar “het eerlijke verhaal is ook dat niet alle boeren door kunnen met hun onderneming”.

Het stikstofplan moet ertoe leiden dat de totale stikstofuitstoot in 2030, over acht jaar dus, 50 procent lager is in Nederland. Voor de boeren geldt dat hun uitstoot volgens de plannen met 40 procent omlaag moet.