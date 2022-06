Vereniging voor sociale huurders wil verschillen in sociale huurprijzen weg

Om verschillen in de huurprijs van sociale woningen te voorkomen, roept het Netwerk van Sociale Huurders in Vlaanderen (Vivas) op om de huurprijs voortaan op een uniforme manier te berekenen. Door de geplande reorganisatie van de sociale huurmarkt zou de huurprijs verschillend blijven voor huurders bij een sociale huisvestingsmaatschappij en huurders van sociale verhuurkantoren, terwijl die vanaf januari 2023 wel onder eenzelfde woonmaatschappij zullen vallen.

De huurprijs bij sociale huisvestingsmaatschappijen wordt gebaseerd op het inkomen van huurders, terwijl de huurprijs bij sociale verhuurkantoren bepaald wordt op basis van de prijs die het verhuurkantoor betaalt aan de eigenaar. De reorganisatie van de sector zorgt ervoor dat die twee zullen samenvallen onder eenzelfde woonmaatschappij, maar het verschil in berekening van de huurprijs zou wel blijven bestaan.

“Het is onmogelijk uit te leggen aan mede-sociale huurders waarom onze huurprijzen op een verschillende manier berekend zouden worden. Wij vragen dat voor alle sociale huurders de berekening van de huurprijs op basis van het inkomen zou gelden. En dit mag in elk geval niet leiden tot nieuwe huurprijsstijgingen zoals we die in 2020 gekend hebben”, zegt Danielle Vernimmen, sociale huurder en woordvoerder bij Vivas.

De reorganisatie tot woonmaatschappijen leidt ook tot andere problemen, aldus Vivas. Zo zijn er afgelopen jaar maar 668 sociale woningen bijgekomen, onder andere door de onzekerheid die de reorganisatie met zich meebrengt. Dat zorgt voor een groot tekort aan sociale woningen. “De meest recente cijfers zijn nog niet beschikbaar, maar eind 2020 stonden 169.096 kandidaten op de wachtlijst. Aan dit tempo van 668 sociale woningen per jaar duurt het nog 250 jaar vooraleer er voldoende sociale woningen zijn, en dan houden we geen rekening met nieuwe kandidaten en nieuwe omstandigheden”, klinkt het bij Vivas.

De organisatie zal zich zaterdag buigen over de problematiek op haar jaarlijkse congres.