NMBS en Infrabel krijgen compensatie van 82 miljoen voor de sterke stijging van de kosten

Het bedrag wordt verdeeld in verhouding tot de geraamde financiële impact van de stijging van de kosten voor de spoormaatschappij en de spoorwegnetbeheerder. NMBS krijgt 64,6 miljoen en Infrabel 17,4 miljoen.

Het voorgestelde compensatiemechanisme geldt voor de eerste zes maanden van dit jaar, in afwachting van structurele aanpassingen die worden voorzien in de nieuwe beheerscontracten die momenteel met de twee overheidsbedrijven worden opgesteld en normaal gezien in werking treden op 1 januari 2023.