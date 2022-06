Toekomst Gareth Bale gespreksonderwerp op persconferentie Wales: “Ik ga niet naar Getafe, dat is zeker”

Daags voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels spraken bondscoach Robert Page en kapitein Gareth Bale de pers toe. Het was vooral uitkijken naar Bale, die zijn contract bij Real Madrid na negen jaar ziet aflopen. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet duidelijk. “Ik wil zo veel mogelijk spelen en zo fit mogelijk naar het WK in Qatar gaan”, aldus Bale.

De geruchtenmolen over de toekomst van Gareth Bale draait overuren. Blijft hij in (de buurt van) Madrid wonen en trekt hij naar Getafe? Gaat hij bij Cardiff spelen in zijn thuisland? Of wil José Mourinho hem bij AS Roma? We zagen het de voorbije dagen allemaal passeren.

“Ik ga niet naar Getafe, dat is zeker”, bevestigde Bale al lachend op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen de Rode Duivels. “Natuurlijk heeft het WK invloed op mijn keuze. Ik wil zo veel mogelijk spelen en zo fit mogelijk naar het WK in Qatar gaan. Ik hoorde de bondscoach zeggen dat hij het liefst heeft dat iedereen speelt bij zijn club. En iedereen wil ook spelen, natuurlijk.”

Bij Real Madrid kwam de vleugelaanvaller dit seizoen niet verder dan 290 speelminuten. “Als ik weer regelmatig wedstrijden kan spelen, zal mijn lichaam zich aanpassen en zal ik weer sterker worden. Dat is gewoon zo in het voetbal, dat mag je aan elke speler vragen. Het is heel moeilijk om het juiste ritme te vinden als je zo veel naast de ploeg valt.”

“Hopelijk kan ik eerst van mijn vakantie genieten en daarna een beslissing nemen over mijn toekomst”, ging Bale verder. “Waar ik ook ga, het zal een win-winsituatie zijn aangezien ik weer wedstrijden zal spelen in aanloop naar het WK.”

Eerste WK in 64 jaar

Wat er ook gebeurt zaterdagavond tegen de Rode Duivels, voor Wales kan deze interlandperiode niet meer stuk. Na de zege tegen Oekraïne (1-0), in de finale van de WK-barrages vorige zondag, mogen de Welshman voor het eerst sinds 1958 en pas voor de tweede keer in de geschiedenis naar een wereldkampioenschap.

De Nations League is pure voorbereiding, zeker na de nederlagen tegen Nederland (1-2) en Polen (2-1), waardoor Wales laatste is in de groep met nul punten. “We hebben geloof ik maar vier wedstrijden meer voor onze eerste wedstrijd op het WK tegen de Verenigde Staten”, aldus bondscoach Rob Page op de persconferentie. “We zullen (tegen de Rode Duivels, red.) een team aan de aftrap brengen waarmee we willen winnen, maar alles doen we nu in functie van het WK. We zullen spelen hoe we willen spelen, ongeacht wie de tegenstander is.”

Gareth Bale wordt voor de wedstrijd van zaterdag in de basis verwacht, maar net als de Rode Duivels moeten de Welshmen het zonder hun vaste spits doen. Bondscoach Rob Page bevestigde dat Bournemouth-aanvaller Kieffer Moore de selectie heeft verlaten. “We willen hem fit voor volgend seizoen, de volgende stage met de nationale ploeg in november en natuurlijk het WK eind dit jaar”, aldus Page. Ook doelman Danny Ward en middenvelder Joe Morrell zullen tegen de Rode Duivels niet spelen wegens blessures.