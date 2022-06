Levenslang gevraagd voor Salah Abdeslam en Mohamed Abrini voor aanslagen in Parijs

Op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs hebben de advocaten-generaal bekendgemaakt welke straffen ze eisen tegen de twintig beschuldigden. Voor zowel Salah Abdeslam, als voor Mohamed Abrini, wordt levenslang gevorderd.

Twintig beschuldigden staan terecht in het proces rond de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Veertien van hen waren tijdens het proces aanwezig. Vijf anderen zijn allicht gestorven in Syrië, en een zesde zit in een Turkse cel.

De drie vertegenwoordigers van het Franse openbaar ministerie voor terrorismebestrijding (Pnat) maakten vrijdag bekend dat ze voor Salah Abdeslam, de enige die het moordcommando overleefde, een levenslange celstraf vorderen. Dat zonder de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Die zware straf werd gevraagd “gezien de enorme ernst van de feiten” waarvan de 32-jarige Fransman wordt beschuldigd. Ook voor de Belg Mohamed Abrini, gekend als “de man met het hoedje”, wordt een levenslange celstraf gevorderd. Hij kan na 22 jaar proberen vervroegd vrij te komen.

Mohamed Bakkali, die de logistieke rol op zich nam voor het plannen van de aanslagen, hangt ook een levenslange celstraf boven het hoofd.

Het Openbaar Ministerie heeft ook levenslange gevangenisstraffen met dertig jaar ter beschikkingstelling geëist tegen de Zweed Osama Krayem en de Tunesiër Sofien Ayari. Zij zouden volgens de rechtbank “hooggeplaatste leden” van de jihadistische cel zijn en worden ervan verdacht op 13 november een aanslag te hebben willen plegen op de luchthaven van Amsterdam.

Voor Ahmed Dahmani wordt een celstraf van 30 jaar geëist. Hij wordt ervan beschuldigd de aanslagen mee te hebben voorbereid. Hij zit momenteel in een cel in Turkije.

Tegen Muhammad Usman en Adel Haddadi, de “gefrustreerde agenten” die op de terugweg uit Syrië waren gestrand, werden gevangenisstraffen van 20 jaar geëist.

Levenslang voor “overleden” beschuldigden

Het openbaar ministerie heeft gevangenisstraffen van 5 tot 16 jaar geëist tegen zeven andere verdachten die “in verschillende mate betrokken” waren en ervan verdacht werden de terreurcel te hebben bijgestaan.

Daarnaast hebben de vijf leiders van de terreurgroepering Islamitische Staat levenslang gekregen. Die vordering kwam wel bij verstek, omdat die mannen vermoedelijk zijn in Syrië of Irak.

Het parket vroeg ook dat voor alle verdachten een verblijfsverbod van 10 jaar of een permanent verblijfsverbod op Frans grondgebied wordt opgelegd. Dat wel met uitzondering van zij die de Franse nationaliteit hebben, zoals Salah Abdeslam.

Het vonnis wordt op 29 juni verwacht.

(sgg)