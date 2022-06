Van een droomdebuut gesproken: Zinho Gano scoort meteen twee keer voor Guinee-Bissau

Zinho Gano heeft de dubbele nationaliteit omdat zijn vader afkomstig is uit Guinee-Bissau. Pas op zijn 28ste besloot de aanvaller, die uitkwam voor de Belgische nationale jeugdploegen, voluit voor zijn vaderland te kiezen. In Guinee-Bissau hopen ze ongetwijfeld dat Gano zijn gemiddelde van twee goals per wedstrijd volhoudt. En zeggen dat er gerust een derde had kunnen bijkomen tegen Sao Tomé en Principe. Kijk maar naar minuut 0:50 in onderstaande samenvatting.