‘The Washington Post’ ontslaat journaliste omdat ze kritiek uitte op seksistische tweet van collega

“Iedere vrouw is bi, je moet alleen ontdekken of het polair (bipolair, red) of seksueel is (biseksueel, red).” Dat is de tweet die David Weigel, een journalist van The Washington Post, zelf ook deelde op zijn account. Zijn collega, Felicia Sonmez reageerde sarcastisch: “Fantastisch om te werken bij een krant waar retweets als deze zijn toegestaan!”

Daarop volgde een felle discussie tussen de collega’s van The Washington Post op Twitter. Zo reageerden verschillende collega’s dat The Post niet perfect is, “maar we doen ons best”, en “ik ben wel trots om te werken bij dit nieuwsmedium”. Een andere verslaggever van The Post, Jose A. Del Real, beschuldigde Sonmez ervan dat ze herhaaldelijk collega’s intimideert.

“Natuurlijk is The Post een fijne werkplek *voor hen*”, reageerde Sonmez op de trotse berichten van haar collega’s. Volgens haar hebben ze een paar dingen gemeen: “allemaal wit” en ze “behoren tot de sterren van de redactie die zelfs met moord kunnen wegkomen op sociale media”. Ze zei ook dat de redactie zelf “te wit” en “te mannelijk” is en daardoor geen “correcte representatie van de samenleving vormt”.

Niemand kwetsen

Tegelijkertijd was er ook veel verontwaardiging over de retweet van Weigel. De journalist reageerde later dat hij niet de bedoeling had iemand te kwetsen.

Volgens The New York Times werd Sonmez ontslagen wegens “het online belasteren van collega’s en het schenden van The Post’s normen voor collegialiteit en inclusiviteit op de werkplek”.

Het was niet de eerste keer dat Sonmez The Washington Post in een slecht daglicht bracht. Zo heeft ze ook de voormalige hoofdredacteur Marty Baron aangeklaagd samen met huidig hoofdredacteur Steven Ginsberg. Haar klacht kwam er nadat de krant haar had verboden een verhaal over seksueel geweld te brengen nadat ze had gezegd dat ze zelf ooit slachtoffer is geweest.

Een rechter verwierp de rechtszaak in maart, omdat de krant geen “discriminerend motief” had kunnen aantonen toen ze de beslissing nam. Toch heeft Sonmez haar frustratie daarover online kenbaar gemaakt.