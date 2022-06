Vroeger was er mijnheer pastoor die vroeg: “Zeg eens, waar hebt ge spijt van?” Vandaag zijn er Johan Terryn en Randall Casaer, met een iets aangenamere versie van de biechtstoel. Met hun nieuwe podcast ‘Tot onze grote spijt’, die later ook een theatervoorstelling wordt, duiken ze in het gevoel dat we allemaal het liefst willen wegduwen. “Niet doen”, zeggen ze. “Kom maar bij ons, met uw zieleroerselen!”