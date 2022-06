Vlaams Parlement ontruimd na brandalarm

Het Vlaams Parlement is vrijdag in de vooravond ontruimd na een brandalarm. De brandweer is ter plaatse. Dat bevestigt de woordvoerder van het parlement. “Er was rookontwikkeling gesignaleerd in de Zuilenzaal. De brandweer is op zoek naar de oorzaak”, zegt woordvoerder Dirk Nuyts aan Belga. Door het brandalarm moest onder meer de zitting van de onderzoekscommissie kinderopvang opgeschort worden.