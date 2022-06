Voor drama in ‘t Sloeberhuisje kwam geen vraag naar strengere inspecties

Voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft in de jaren voor het drama in ‘t Sloeberhuisje niet aan de Zorginspectie gevraagd om de inspecties rond gevaarsituaties te verstrengen. Dat heeft Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (waar de Zorginspectie onder valt) vrijdag in de onderzoekscommissie kinderopvang geantwoord op een vraag van Vooruit-parlementslid Hannes Anaf.

Volgens Anaf zijn er vanuit de sector en vanuit het parlement al in 2020 en 2021 alarmsignalen gegeven over onveilige situatie in de kinderopvang, maar is daar onvoldoende gevolg aan gegeven. “Er was geen sense of urgency”, aldus Anaf. Dat is volgens de Vooruit-politicus pas veranderd na het overlijden van een baby in ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke.

Anaf wilde van leidend ambtenaar Karine Moykens weten of de Zorginspectie in de periode 2020-2021 de procedures rond gevaarsituaties heeft bijgestuurd en of er vanuit het kabinet-Beke toen de vraag is gekomen om strenger te zijn rond gevaarsituaties. “In 2020 en 2021 is er niet bijgestuurd in de manier van inspecteren”, antwoordde Moykens. En vanuit het kabinet-Beke is er toen ook geen vraag gekomen om strenger te inspecteren rond gevaarsituaties. “Die vraag is niet gekomen. We waren toen ook vooral met coronazaken bezig”, aldus nog Moykens.

In antwoord op vragen van Vooruit en PVDA trok Moykens ook nog eens duidelijk aan de alarmbel over de besparingen en het personeelstekort bij de inspectiediensten. “De limiet van besparen is bereikt en overschreden”, klonk het. Volgens Moykens zat er bij de start van de ‘koppenbesparing’ bij de Vlaamse overheid twee legislaturen geleden (2009-2014) misschien nog wel wat “vet op de soep bij sommige entiteiten”. “Maar geleidelijk is dat vet verdwenen. En nu botsen de meeste entiteiten al enige jaren op hun limieten”, meent Moykens. Als de opgelegde kerntaken dezelfde blijven, dreigen overheidsdiensten volgens haar “tegen hun grenzen te lopen”.