Zeven op de tien leerlingen gebruiken laptop niet dagelijks op school en experten zijn niet eens verrast: massale uitrol blijkt nog vaak maat voor niks

Met een ongeziene investering van 385 miljoen euro worden sinds een jaar massaal laptops uitgerold in Vlaamse scholen. Toch zijn de toestellen nog lang niet overal ingeburgerd. Uit een bevraging blijkt dat laptops voor zeven op de tien leerlingen nog geen dagelijkse kost zijn in de klas. “We moeten zelfs typelessen aanbieden, want een groep leerlingen is daar nog onvoldoende mee weg.”