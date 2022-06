Helft 80-plussers kreeg al tweede boosterprik, maar 1 op 3 ziet dat niet zitten

Bewoners van woonzorgcentra en thuiswonende 80-plussers krijgen sinds half mei een tweede boosterprik aangeboden. Iets minder dan 100.000 mensen, of de helft van alle genodigden, heeft die al laten zetten. Ongeveer een derde zou die vierde prik (nog) niet zien zitten.

Het kabinet van Vlaams minister van Gezondheid Hilde Crevits (CD&V) verwacht dat twee derde van de ouderen uiteindelijk een tweede booster zal laten zetten. Ongeveer een derde wil dus geen vierde prik, hoewel ze bij eerdere uitnodigingen telkens wel ingingen op het aanbod. Volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) komt dat deels door een moeilijke timing. “Er wordt al volop gecommuniceerd over een grote campagne in het najaar. Er zijn mensen die wachten en zeggen dat ze dan hun nieuwe prik zullen nemen.”

Zekerheid over die nieuwe massacampagne is er nog niet, maar er is een sterke verwachting dat die zal plaatsvinden. Dat zal mogelijk gebeuren met vaccins van Pfizer en Moderna die zijn aangepast tegen de omikronvariant.

Ondanks die grote najaarscampagne, adviseert Van Gucht 80-plussers toch om niet te wachten en nu al in te gaan op hun uitnodiging. “Het virus blijft druk zetten, ook vandaag. De cijfers stijgen zelfs een beetje. Je kan dus besmet worden deze zomer en wie een zwakke immuniteit heeft, kan ziek worden. Bij ouderen is de derde prik al een halfjaar geleden en we weten dat de kracht na drie à vijf maanden afzwakt.”

Ouderen die nu een vierde prik krijgen, zullen in het najaar wellicht weer uitgenodigd worden. Een vijfde prik moet hen dan beschermen tegen een mogelijke eindejaarsgolf. “Het een sluit het ander dus niet uit”, zegt Van Gucht die beklemtoont dat het immuunsysteem absoluut niet ‘lui’ wordt van al die inentingen.