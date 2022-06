John Terra, de vergeten hitmachine: “Iemand zei me: John, wat ben jij een lul. Waarom zing je dat niet zelf?”

Je hebt Tura, en je hebt Terra. Daags voor hij 71 wordt, viert John Terra een halve eeuw aan hits. Voor zichzelf en voor anderen. Want de man die erfgoed schreef met De dag dat het zonlicht niet meer scheen, is ook de man achter tal van Vlaamse én internationale klassiekers. Van Yasmine tot Arbeid Adelt!, van Luc Steeno tot het Songfestival. De maestro zelf geeft een bloemlezing van zijn grootste successen, uit in totaal 393 songs.