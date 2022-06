De Russische president Vladimir Poetin eerde donderdag Peter de Grote op diens 350ste geboortedag, en sprak bij die gelegenheid over een historische doel dat hij en de tsaar gemeen hebben: “Russische landen terugwinnen”. Poetin vergeleek de oorlog in Oekraïne zelfs met de veroveringen van Peter de Grote. Maar wie was die tsaar eigenlijk? En is Poetin even erg?