De eerste coronavrije zomer dreigt op de luchthaven van Zaventem meteen een zomer vol spanningen te worden. Bij Brussels Airlines hebben de piloten al een stakingsaanzegging ingediend en beraadt het cabinepersoneel zich over een staking. Ook in de andere geledingen van de luchthaven is de druk hoog. Op maandag 20 juni zullen de passagiers dat ook al een eerste keer voelen.