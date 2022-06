David Brooks is nog maar net genezen van de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. — © Action Images via Reuters

Toen in oktober vorig jaar bij David Brooks (24) lymfeklierkanker werd vastgesteld, moest de Welshman noodgedwongen het voetbalveld inruilen voor een ziekenhuiskamer. Zijn behandeling was intensief, maar gelukkig ook succesvol. Want een halfjaar later werd de rechtsbuiten genezen verklaard. “Dat is een surreëel gevoel”, vertelde Brooks daar zelf over voor de camera’s van Sky Sports.