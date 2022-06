Engeland speelt zaterdag tegen Italië achter gesloten deuren, en daar is bondscoach Gareth Southgate woedend over: “Het is beschamend”

In groep 3 van de A-divisie van de Nations League staat op de derde speeldag met de wedstrijd tussen Engeland en Italië zaterdagavond een heruitgave van de EK-finale op het programma. Veel sfeer zal er niet zijn deze keer, want door een straf van de UEFA moet het gastland de wedstrijd achter gesloten deuren afwerken. “Het is wat beschamend. Niet alleen voor ons, maar voor het hele land”, sprak de Engelse bondscoach Gareth Southgate op de persconferentie vrijdag.

De UEFA legde de Engelse voetbalbond in oktober een supportersverbod op voor een wedstrijd, met nog een extra wedstrijd met uitstel, vanwege wangedrag van de Engelse supporters tijdens de verloren EK-finale tegen Italië in de zomer van vorig jaar. Tijdens die EK-finale slaagden honderden supporters erin om zonder ticket het stadion binnen te geraken. In de gangen van het stadion ontstonden vervolgens vechtpartijen tussen fans met ticket en fans zonder.

“Vele onruststokers van die avond zijn voor mij geen echte voetbalfans. Maar goed, we hebben het er in het verleden al genoeg over gehad”, sprak Southgate. “Ik wil wel nog zeggen dat de overgrote meerderheid van de fans die naar Duitsland zijn gekomen (op de vorige speeldag van de Nations League-groepsfase, red.) zich voorbeeldig hebben gedragen.”

De wedstrijd tegen Italië wordt niet afgewerkt op Wembley, de vaste thuisbasis van de Engelse nationale ploeg. In de plaats wordt er gespeeld in het Molineux Stadium, waar Rode Duivel Leander Dendoncker met Wolverhampton zijn thuiswedstrijden speelt. Het zal er niet volledig leeg zijn. De Engelse voetbalbond FA nodigde zo’n 3.000 schoolkinderen en bijhorende volwassenen begeleiders uit, die volgens de UEFA-wetgeving gratis naar wedstrijden achter gesloten deuren mogen komen kijken.