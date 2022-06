Voor ons gesneuveld en dan vergeten: hoe Congolezen in 1941 voor enige Belgische overwinning in WO II zorgden

Korporaal Kunyuku (100) wordt in Kinshasa gehuldigd door koning Filip. Hij is de enige nog levende strijder van de Force Publique die vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Korporaal op rust Albert Kunyuku Ngoma kreeg woensdag op zijn honderdste verjaardag in Kinshasa een symbolisch eerbetoon van koning Filip. Als enige nog levende oorlogsveteraan van de Force Publique, het leger van de toenmalige kolonie. Hij is het boegbeeld van een generatie Congolezen die in 1941 voor de enige Belgische overwinning in de Tweede Wereldoorlog zorgde. En daarvoor werden ze nooit betaald.