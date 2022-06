15 jaar geleden ontdekt, nu pas bekendgemaakt: wrak van legendarisch oorlogsschip HMS Gloucester

Bron: BBC, The Guardian

Twee broers, hun vader en twee vrienden stootten in 2007, op zo’n 45 kilometer van de kust van het Britse Norfolk, op het wrak van een oorlogsschip. Niet zomaar een oorlogsschip, maar wel de HMS Gloucester. De mannen waren al vier jaar op zoek naar het wrak en die lange zoektocht werd eindelijk beloond. Het legendarische oorlogsschip ging in 1682 ten onder nadat het tegen een zandbank voer.

Aan boord zat toen ook James Stuart, de latere Engelse koning James II, die gediscussieerd had met de kapitein over het navigeren in de omgeving. Omdat de latere koning eerst weigerde het schip te verlaten, lieten heel wat mensen onnodig het leven. Zij mochten, volgens het protocol, het schip namelijk niet verlaten voor de koning.

Voor de Gloucester ten onder ging was het een oorlogsschip. Het werd in 1654 gebouwd en kon 54 kanonnen en 280 personeelsleden aan boord nemen. Het schip nam deel aan meerdere veldslagen en werd onderdeel van de vloot van de Royal Navy na 1660, toen koning Charles II weer op de troon werd gezet.

© AP

15 jaar verzwegen

Uit veiligheidsoverwegingen en omdat moest nagegaan worden dat het wel degelijk om de Gloucester ging, werd 15 jaar lang verzwegen dat het schip werd ontdekt. Sinds de vondst werden al heel wat artefacten, waaronder kleren, schoenen en ongeopende wijnflessen, uit het water gehaald. Maar toen in 2012 de bel ook boven gehaald werd, kon de identiteit van het oorlogsschip bevestigd worden.

De romp van het schip zou volledig onder het zand zitten en daarom zijn er geen plannen om het schip uit het water te halen.

De twee broers die het schip ontdekten, brachten ook al verschillende artefacten boven water. — © via REUTERS

