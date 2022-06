Nederlandse manager die op bedrijfsbezoek in België cocaïne op tafel gooide en zich naakt liet masseren door collega, vecht tevergeefs ontslag aan

Een Nederlandse manager probeerde via de rechter zijn ontslag om te keren, maar die poging was tevergeefs. Volgens de werkgever, en uiteindelijk ook de rechter, was er sprake van een opeenstapeling van grensoverschrijdend gedrag. Iets dat de Nederlander anders zag.

Openlijk drugs gebruiken tijdens zakelijke bijeenkomsten. Geen probleem, vond een 34-jarige Nederlandse accountmanager van een zonne-energiebedrijf. Tijdens uitstappen met zijn afdeling en na een beurs in ons land had de man de drugs op tafel gelegd voor algemeen gebruik en bood hij het actief aan zijn collega’s aan. Vaak waren die jonger dan hij en hadden ze geen leidinggevende positie. Zij verklaren dat zij druk voelden om ook harddrugs, cocaïne of xtc, te gebruiken.

Na afloop van de beurs in België liet de man zich bovendien naakt masseren door een medewerkster van een ander zonnepanelenbedrijf. Hij liet dit filmen en deelde het filmpje met diverse collega’s van beide bedrijven, ook met een vrouwelijke collega die op dat moment ziek thuis zat vanwege het overlijden van haar vader. Daar was ze niet mee gediend. Hij belde ook een andere vrouwelijke collega van het andere bedrijf via Facetime en maakte allerlei seksueel getinte opmerkingen. Ook deze vrouw zat daar niet op te wachten. De man bood later wel zijn excuses aan, die zij accepteerde.

De accountmanager werd door zijn bedrijf op staande voet ontslagen, toen zijn werkgever achter de feiten kwam. Maar daar ging de man niet mee akkoord. Hij spande een rechtszaak aan en eiste een dwangsom van 10.000 euro per dag tot hij zijn baan zou terugkrijgen.

De rechter was niet akkoord en vond dat er voldoende grond was voor het ontslag. Volgens de werkgever en de rechter was er sprake van een opeenstapeling van grensoverschrijdend gedrag. Maar de manager zelf zag dat anders. Volgens hem waren feestjes met drank en drugs gebruikelijk in de zonnepanelenbranche.