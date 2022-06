“We zijn den bos in, Marie-Jeanne!” Houden bedrijven plots heel erg van bomen of is het pure marketing?

“We zijn den bos in, Marie-Jeanne!” Misschien hebt u de radiospot al gehoord van Willy Naessens – of die van zijn collega Wouter Torfs – om ondernemers aan te sporen een bedrijfsbos te planten. Maar houden die ondernemers plots écht heel hard van bomen, of is het louter marketing? “Wie het enkel daarvoor doet, herleidt bomen tot een puur instrument en doet deze levensvormen oneer aan”, zegt socioloog Walter Weyns.