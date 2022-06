Marc Coucke breidt padelimperium uit na deal met ex-profvoetballer Tom De Sutter

Investeerder Coucke ziet brood in padel, een tennisvariant die de laatste jaren erg populair geworden is. Hij kondigde vorig jaar aan met zijn “Padelworld” honderd tot tweehonderd padelvelden te willen aanleggen, waarvan een groot aantal in Vlaanderen.

Om de ambities kracht bij te zetten, gaat Padelworld een fusie aan met Arenal. Dat is een uitbater van padelvelden met vier clubs in Vlaanderen. Ex-profvoetballer Tom De Sutter is een van de oprichters van het bedrijf, dat al zeven jaar actief is.

“Op basis van de huidige situatie gaat Arenal van start met acht dynamische clubs en, na verbouwing, bijna zestig padelvelden”, luidt het. “Doel is om Arenal snel verder uit te bouwen en clubs te openen in België en Nederland waar gezellig samen-sporten en samen-zijn centraal staat.”

Arenal-CEO Mattias Van Holm en development manager Tom De Sutter zullen samen de operationele leiding krijgen. De investeringsmaatschappij van Coucke, Alychlo, zal hen bijstaan voor strategische projecten. Tegen eind 2023 is het de ambitie om 200 à 250 velden aan te leggen. (blg)