Britse justitie geeft groen licht om migranten naar Rwanda uit te wijzen

Dinsdag kan een eerste vliegtuig met migranten van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda vliegen. Het Hooggerechtshof in Londen verwees een klacht van vakbonden en mensenrechtengroeperingen vrijdag naar de prullenband. Die wilden het omstreden plan van de Britse regering om asielzoekers die illegaal het land binnenkwamen, naar Rwanda terug te sturen, een halt toeroepen.

Bedoeling van de regering is het groeiende aantal illegale overtochten van het Kanaal in te perken. Tot 130 mensen kregen de melding dat ze het land moeten verlaten. Op de eerste vlucht naar Rwanda dinsdag zouden 31 mensen zitten. Volgens de rechter is het “in het algemeen belang belangrijk dat de minister van Binnenlandse Zaken beslissingen kan uitvoeren om migratie te controleren.”

De PCS, de belangrijkste vakbond van het Verenigd Koninkrijk, en migrantenorganisaties Care4Calais en Detention Action hadden de zaak aanhangig gemaakt. Zij mogen wel nog in beroep gaan, en het hof van beroep zal maandag naar hun argumenten luisteren.

De migranten die teruggevlogen worden, kunnen asiel aanvragen in Rwanda. De rechter verwierp de stelling dat er tekortkomingen zouden zitten in het Rwandese asielsysteem en de mogelijkheid dat mensen naar landen worden gestuurd waar ze vervolgd zouden worden.