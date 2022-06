Amerikaanse rapper FBG Cash op straat doodgeschoten

Om 5.30 uur ’s morgens (lokale tijd) werd de rapper FBG Cash in zijn auto doodgeschoten. Hij zat samen met een onbekende vrouw in de auto toen een ander voertuig naast hen kwam staan en er meermaals op de rapper geschoten werd.

De twee werden nog naar het ziekenhuis gebracht, maar de man werd later doodverklaard. De identiteit van de vrouw, die naast de rapper in de auto zat, is niet bekend. Zij werd ook geraakt in haar linkerarm en in haar rug. Ze zou in kritieke toestand verkeren.

De schutter zou nog steeds voortvluchtig zijn.

(sgg)