Alpaca Bruno teruggevonden na grote tweedaagse zoekactie

Alpaca Bruno uit het West-Vlaamse Zuienkerke is opnieuw thuis. Het dier was sinds woensdag vermist toen het uit zijn weide verdween. Een grote zoektocht leverde niet meteen iets op. Tot vrijdagavond, toen werd het dier teruggevonden in een gracht.

De alpaca verdween woensdag rond 16 uur uit zijn weide aan Alpacahof Hagebos in Meetkerke, waar 26 alpaca’s wonen. Enkele honden waren het terrein binnengedrongen en liepen achter de alpaca’s aan. Bruno sprong over de draad van zijn weide en stormde ervandoor. Sindsdien was er geen spoor meer van het dier.

Donderdag werden de grote middelen ingezet. Het Hagebos, naast de weide van Bruno, werd afgezocht met een drone en een warmtecamera. Maar ook dat bracht de alpaca niet in beeld.

Tot vrijdag het heuglijke nieuws kwam dat Bruno teruggevonden werd. Hij zat vast in een gracht aan Hoeve Schellevliet in Zuienkerke. Het dier is ondertussen opnieuw veilig thuis.

