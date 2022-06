Felice Mazzu kan deur openzetten voor Adrien Trebel: Anderlecht-banneling wordt op 20 juni alvast op eerste training verwacht

Andere baas, andere wetten. Vincent Kompany schoof Adrien Trebel (31) aan de kant bij Anderlecht, maar Felice Mazzu ziet mogelijk wel heil in de Franse middenvelder. De twee kennen elkaar goed via makelaar Mogi Bayat. Als de nieuwe coach dat wenst, mag hij van het bestuur een beroep doen op de topverdiener. Trebel keert terug van een uitleenbeurt aan Lausanne en meldt zich straks op de eerste training.

Begint Adrien Trebel deze zomer toch aan een tweede leven bij Anderlecht? Onder Vincent Kompany was de situatie na verloop van tijd duidelijk: de voormalige Rode Duivel vond dat Trebel niet bij zijn speelstijl paste en dus schoof hij de Fransman aan de kant. Te weinig verfijnd en te veel blessures in verhouding met zijn jaarloon van 2,7 miljoen euro, heette het. Trebel belandde in de B-kern en werd uiteindelijk een half jaar verhuurd aan Lausanne.

De komst van Felice Mazzu naar Anderlecht opent evenwel nieuwe perspectieven. Trebel en Mazzu kennen elkaar al lang via makelaar Mogi Bayat. Mazzu liet Bayat ondertussen dan wel vallen als zaakwaarnemer en de relatie is vertroebeld, maar toen de Italo-Belg nog coach was bij Charleroi woonde Mogi meer dan eens samen met Trebel een wedstrijd bij op de eretribune. De speler en de coach spraken elkaar toen geregeld en sindsdien is er een wederzijds respect. Vorig jaar, op 1 augustus, waren Trebel en Bayat trouwens ook opgemerkte toeschouwers bij Union-Club Brugge.

Bestuur zegt geen neen

Mazzu sprak zich voorlopig nog niet uit over de toekomst van Trebel, maar de kuitenbijter lijkt beter bij hem te passen dan bij Kompany. Bovendien is de middenvelder fit. De afgelopen zes maanden was hij aan de slag bij het Zwitserse Lausanne. De club in eerste klasse houden, bleek een mission impossible – ze was in januari al te ver weggezakt –, maar Trebel was er wel een leider. Hij stond er vijftien keer in de basis en was goed voor één goal en twee assists. Er viel hem weinig te verwijten, maar wegens de degradatie en de beperkte middelen was in Zwitserland blijven geen optie.

© rsca anderlecht

Daarom moet Trebel zich nu op 20 juni melden voor de eerste trainingsdag bij Anderlecht en mag hij zich opmaken voor de voorbereiding. Het RSCA-bestuur zegt alvast niet resoluut neen tegen een eventuele rentree. De directie begreep niet altijd waarom Kompany de Fransman verbande, maar de coach was nu eenmaal de sportieve baas. Ook nu krijgt Felice Mazzu de vrijheid om te kiezen of hij een beroep gaat doen op Adrien Trebel.

Nog één jaar contract

Het zou de concurrentie op het middenveld kunnen verhogen. Het ziet er immers niet naar uit dat Anderlecht de dure Casper Nielsen zal wegplukken bij Union, terwijl Josh Cullen misschien vertrekt en Kristoffer Olsson veel krediet verspeelde. Dan blijven Ashimeru, Kana en Arnstad over en dus kan de ervaring van Trebel dan een toegevoegde waarde zijn.

Mazzu kan de deur dus openzetten, maar er is één bemerking: het monstercontract van Trebel loopt nog één seizoen, tot 2023. Als er zich straks nog een overnemer meldt, zal Anderlecht dat ongetwijfeld overwegen. Maar hoe groot is die kans?